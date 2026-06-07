La fine dell’anno scolastico rappresenta, ormai da diversi anni per il Liceo Artistico “Franceso Degni” di Torre del Greco, l’epoca in cui cade la finale del premio “Francesco Sorrentino”.

Un appuntamento particolarmente sentito dagli alunni dei due indirizzi della scuola, “Architettura ed Ambiente” e “Incisione e Design del Gioiello”, per ricordare Francesco Sorrentino, uno dei padri fondatori del Museo del Corallo e del Cammeo e della stessa Scuola, oggi Liceo Artistico “Francesco Degni” ma ancora nota come “Scuola D’Arte”. Francesco Sorrentino fu uno dei personaggi che si adoperò fattivamente affinchè il progetto di Enrico Taverna prendesse realmente corpo: l’apertura al pubblico del Museo del Corallo e del Cammeo che, oggi come allora, è parte integrante della scuola. Fu concepito come una sorta di workshop, forse tra i primi della storia, come un luogo che promuovesse e diffondesse la maestria degli allievi e la propensione alla sperimentazione e alla ricerca di quei laboratori. In pratica, un occhio volto alla tradizione, l’altro alla sperimentazione e al mercato, vision ancora oggi di grande attualità.







A Francesco Sorrentino è intitolato il Premio, il cui tema per l’anno 2025/2026 è stato: “VILLA SORA: UN FIORE ALL’OCCHIELLO DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO TORRESE”. Gli studenti del Degni, da sempre impegnati nella diffusione della conoscenza e della valorizzazione del territorio, hanno apprezzato particolarmente la tematica proposta. Il livello degli elaborati presentati è stato alto e pieno di spunti originali. Si sono classificati al primo posto, per l’indirizzo “Architettura e ambiente”, Sabrina Crispino e Maria Denise Formisano, il cui lavoro si è distinto per l’attento studio del territorio per migliorare accessibilità e fruibilità del sito. Secondo posto per Maria Gabriella di Cristo e Sofia Scapa, per l’originalità e la freschezza della proposta, e due terzi posti, ex aequo, per il gruppo di lavoro composto da Rosa Ciaramella e Antonio Civai e per la coppia Martina di Luca e Azzurra Pierro. Seguono le due menzioni speciali a Raffaella Moscarella e Francesco Formisano e Agata Esposito, che ha lavorato da sola. Anche l’indirizzo “Incisione e Design del Gioiello” si è contraddistinto per lavori di alto livello. Al primo posto Nunzia Cirillo, per l’aderenza al tema proposto e il complesso iter progettuale; secondo posto a Federica Annunziata, che si è distinta per la complessità delle tecniche adoperate e il concept progettuale. Anche per questo indirizzo, due terzi premi ex aequo per Salvatore Federico e Giada Basso e due menzioni speciali a Silvia Di Donna e Marta Miele. In un’atmosfera di grande allegria, i ragazzi hanno salutato il Dottor Francesco Sorrentino, ringraziandolo per l’attenzione costante alla scuola e ai suoi studenti e per l’appuntamento al quale non si sottrae, da ben nove anni, che lo porta a Torre del Greco da Belluno, sua attuale residenza.