Nuovo colpo allo spaccio all’ombra del Vesuvio. Durante un servizio straordinario di controllo del territorio, la Polizia di Stato ha scoperto un vero e proprio deposito illegale in un terreno a Portici.

Gli agenti del locale Commissariato, insieme alle unità cinofile, hanno rinvenuto e sequestrato oltre un chilo di hashish suddiviso in 11 panetti, 20 dosi di marijuana e un bilancino di precisione. Insieme alla droga, sotto terra, era nascosto anche un revolver calibro 38 pronto all’uso, con 8 cartucce complessive.





