Un uomo di 71 anni, già noto alle forze dell’ordine per reati specifici, è stato arrestato l’altro pomeriggio a Nola dalla Polizia di Stato. Le accuse nei suoi confronti sono di possesso e fabbricazione di documenti falsi, falsa attestazione a pubblico ufficiale e contraffazione del sigillo dello Stato.

L’intervento è scattato durante un normale servizio di controllo del territorio. Gli agenti del Commissariato locale sono stati allertati dal titolare di un negozio della zona: il commerciante ha segnalato che un cliente, ancora presente nel locale, stava cercando di ottenere un finanziamento per l’acquisto di alcuni dispositivi elettronici utilizzando documenti sospetti.







I poliziotti hanno subito raggiunto e controllato l’uomo. Durante le procedure di identificazione, il 71enne ha esibito una carta d’identità che è risultata immediatamente contraffatta, poiché priva dei necessari elementi di sicurezza.