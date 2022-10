Si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell’evento “Healthy games”, che si terrà sabato 15 ottobre presso il Parco Avventura di Valle dell’Orso.

L’iniziativa, gratuita – dedicata al benessere di tutta la famiglia a 360 gradi – è nata dalla volontà di due imprenditori della città di voler offrire una giornata di gioia, condivisione, giochi e sorrisi alle famiglie non soltanto del territorio torrese, ma anche dei paesi limitrofi.

In tale ottica, la manifestazione ha ricevuto il patrocinio morale del Comune di Torre del Greco, guidato dal Sindaco Giovanni Palomba – Assessorato agli Eventi, guidato dal Vicesindaco Enrico Pensati – e vede il supporto di altri partners d’eccezione, tra i quali: la ProLoco di Torre del Greco ed il gruppo VibrARTE che parteciperà, con interventi musicali, di giovani musicisti, accompagnati dai Maestri Florinda Sorrentino e Angela Camilleri e diverse altre realtà.

Nello specifico, Healty games, si articolerà in diversi momenti che prevedono l’accoglienza alle famiglie e ai bambini, presso la Struttura di Valle dell’Orso, sino al loro coinvolgimento in momenti di animazione.

Per l’occasione, infatti, saranno proposti giochi, attività divertenti sia in squadre che individualmente, concepiti con l’idea di favorire e accrescere le relazioni, e, ci sarà uno spazio dedicato anche agli animali domestici e alla degustazione.

Previsto, intorno alle 17.00, la conclusione della giornata con una premiazione, della squadra di bimbi che avrà mostrato maggior spirito di coesione, in base ai risultati raggiunti e sarà accompagnata dall’esecuzione di brani musicali.