Torre del Greco – Fervono i preparativi per la festa dei santi Gioacchino ed Anna alla parrocchia di Santa Maria del Principio di don Luigi Magliulo. Mentre è in corso la novena di preparazione (ogni sera alle 18.30 la recita del Rosario e alle 19 la messa con l’offerta della lampada), giovedì 24 luglio è in programma la vigilia dell’incoronazione della Madonna del Principio (celebrazione eucaristica alle 19 presieduta da monsignor Vincenzo Pelvi), mentre venerdì si celebrerà il 67esimo anniversario dell’incoronazione: alle 11.30 rosario e supplica alla Vergine del Principio, alle 19 messa officiata da monsignor Gennaro Acampa. Infine sabato funzioni alle 6, 7.30, 9 e 10.30, supplica a Sant’Anna a mezzogiorno, celebrazione eucaristica all’aperto alle 19 e processione alle 20.

Accanto alle iniziative religiose, previsto anche un ricco cartellone di eventi promosso dalla chiesa di via Madonna del Principio e dal comitato di quartiere Rinascita: “La festa in onore di Sant’Anna – spiegano gli organizzatori – è un momento di grande importanza per la comunità parrocchiale”.







Si parte giovedì 24 luglio alle ore 20 con Magma Ensemble che mette in scena NapoletAmo da “Io te vurria vasà a Pino Daniele”, mentre l’International Music the dreamers proporrà le più belle canzoni dagli anni 70/80/90 ad oggi. Venerdì 25, sempre alle 20, sarà la volta del Teatro Club Gino Roma 1972 con “’A pesca d’ ‘e cerase” con Mimmo Gargiulo, Giuseppe Merola, Salvatore Mirolla, Cira Preite, Federico Raiola, Susanna Rivieccio e Barbara Vitiello; a seguire I Napoletaneggianti propongono “Napule ‘na resata e ‘na canzona” con Ciro Meglio, Gino De Luca e Tommaso Maione. Previsto anche un assolo di chitarra e voce di Mimmo Di Sarno. Condurrà entrambe le serate l’attore di “Un posto al sole” Cosimo Alberti. Per l’occasione sarà allestito un palco all’aperto nella zona di piazzale Cesare Battisti con posti a sedere. Nei tre giorni l’area a ridosso delle scale della villa comunale Ciaravolo sarà arricchita da un’area riservata all’artigianato locale (otto gli stand allestiti) e da una ricca zona dedicata al food, dove gli avventori potranno trovare alcune delle specialità tipiche della gastronomia locale preparate al momento.