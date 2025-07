Ercolano – Scuola Estiva ICCROM a Ercolano: il lavoro sul campo per la conservazione del patrimonio.

“Dal cratere del Vesuvio alla costa, esploriamo come la conservazione del patrimonio può costruire ponti tra passato, presente e futuro.”







Si è svolta al Parco Archeologico di Ercolano, con entusiasmo, partecipazione e trasporto la Scuola Estiva ICCROM Herculaneum, un’iniziativa formativa d’eccellenza che riunisce giovani professionisti del patrimonio e post laurea da tutto il mondo, impegnati in un’esperienza intensiva di conservazione sul sito archeologico di Ercolano.

Dal 19 giugno al 16 luglio, i partecipanti si sono immersi in un programma pratico e multidisciplinare, che ha affrontato le sfide della conservazione sostenibile, della riduzione del rischio di catastrofi e della costruzione di resilienza nei siti archeologici. Sotto la guida di mentori esperti, i gruppi hanno potuto valutare le aree del sito, focalizzandosi sull’identificazione degli attributi con significato patrimoniale, sulla documentazione e sulla diagnosi delle condizioni di conservazione.

Il programma, organizzato da ICCROM (Centro Internazionale di Studi per la Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali) e dalla Weitzman School of Design dell’Università della Pennsylvania, è stato realizzato in stretta collaborazione con il Parco Archeologico di Ercolano, la Fondazione Ente Ville Vesuviane, il Packard Humanities Institute e la Fondazione Istituto Packard per i Beni Culturali.

Il sito di Ercolano, con la sua eccezionale stratificazione storica e il contesto urbano contemporaneo circostante, offre un caso studio unico per riflettere sull’interazione tra persone, natura e cultura. La Summer School propone un approccio integrato alla conservazione, che considera il patrimonio culturale come parte viva del territorio e della comunità. Le attività si propongono di sviluppare soluzioni efficaci che vadano oltre il perimetro fisico del sito, coinvolgendo attivamente le comunità locali e altri stakeholder nella tutela e nella gestione sostenibile del patrimonio.

“Questa Scuola Estiva rappresenta un’occasione straordinaria per promuovere una cultura della conservazione fondata sulla conoscenza diretta e sul confronto internazionale,” – ha dichiarato il funzionario delegato alla direzione, Francesco Sirano. – Accogliere giovani professionisti da tutto il mondo significa arricchire il nostro patrimonio con nuovi sguardi e competenze, in un dialogo costante tra passato e futuro.”

Sirano ha inoltre sottolineato: “Il nostro obiettivo è quello di trasformare il sito di Ercolano in un laboratorio permanente di innovazione e partecipazione. Il legame con il territorio e con le comunità locali è essenziale: la conservazione deve essere vissuta come un processo condiviso, inclusivo e sostenibile.”