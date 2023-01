E’ in programma al teatro ‘La Giostra’ di Torre del Greco un esilarante spettacolo.

Sul palco di via dei Naviganti infatti va in scena ‘Vedovo.. Nobile.. in cerca di pensionante”, divertentissima opera in due atti con gli attori Giovanni Caso e Giampietro Ianneo, che cura anche la regia.

Il divertimento è assicurato. L’appuntamento, quindi, è fissato per il giorno 4 febbraio ed il giorno 5 febbraio alle ore 18.30.