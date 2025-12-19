Torre del Greco entra nel vivo delle festività natalizie con un fine settimana che segna ufficialmente l’avvio di alcune tra le rassegne più attese del ricco cartellone promosso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, attraverso l’ufficio Cultura diretto da Gaetano Camarda. Un programma articolato e inclusivo, pensato per animare la città, valorizzarne gli spazi e coinvolgere cittadini di ogni età, con particolare attenzione ai più piccoli.







Da sabato 20 e domenica 21 dicembre prende il via “Strade in festa”, l’iniziativa che porterà musica, animazione e intrattenimento lungo le principali arterie cittadine, trasformando il centro urbano in un grande palcoscenico a cielo aperto. Un modo per vivere il Natale all’aperto, tra spettacoli itineranti e atmosfere di festa, restituendo vitalità e colore alle strade e favorendo la partecipazione diffusa della comunità.

Sempre nel weekend del 20 e 21 dicembre, grande attesa anche per “Il Natale dei Bambini”, in programma a Villa Macrina. La storica dimora vesuviana aprirà le sue porte ai più piccoli con due giornate dedicate alla fantasia, alla magia e al divertimento. Sabato e domenica, dalle ore 10 alle 13, andrà in scena “Christmas Circus”, uno spettacolo che fonde la poesia del teatro con l’incanto del circo, invitando i bambini – e non solo – a riscoprire la meraviglia dell’infanzia attraverso il corpo, la mimica e l’immaginazione.

Anticipato il programma di Torre in fiaba’La magia del Natale nella villa comunale Ciaravolo di corso Vittorio Emanuele: si parte sabato 19 dicembre. Fino a martedì 23 i primi appuntamenti della rassegna, intitolati “Le favole del Natale”, animeranno il polmone verde cittadino con racconti, personaggi e spettacoli pensati per incantare i bambini e accompagnarli nel clima più autentico delle feste. Gli eventi si svolgeranno con ingresso gratuito, confermando la volontà dell’amministrazione comunale di garantire iniziative accessibili e di qualità.