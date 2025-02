Pescare Show torna a Napoli, dal 21 al 23 marzo alla Mostra d’Oltremare, per la sua seconda edizione campana. L’evento torna nella città partenopea a grande richiesta del pubblico e delle aziende nel capoluogo campano

L’evento, che si svolgerà su una superficie ancora più ampia, conferma il suo ruolo come punto di riferimento per gli appassionati di pesca sportiva del Centro e Sud Italia.

Tra le novità di questa edizione, un’area dedicata alla nautica da diporto per la pesca, con una selezione di novità di mercato di motoristica ed elettronica.







E poi accessori, strumentazione e abbigliamento, ma anche tante aree speciali per prove di lancio e dimostrazioni, incontri con influencer e divulgatori, convegni e incontri di formazione grazie alla partnership con FIPSAS e alla collaborazione e presenza della Regione Campania.

Pescare Show riunisce ogni anno le maggiori aziende produttrici italiane e internazionali di pesca sportiva e nautica da diporto, i rivenditori, le scuole e le associazioni di riferimento del settore.

Nell’area espositiva si possono scoprire e provare le ultime novità per la pesca a mosca, spinning, pesca al colpo, pesca in mare, surfcasting, carpfishing, trout area, imbarcazioni, elettronica e tecnologia per la nautica e tanto altro.