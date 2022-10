Lunedì 24 ottobre, alle ore 18,00, sarà presentato il libro di Roberto Di Salvo “Tifo Sogni e Fantasie”, Grimaldi & C. Editori.

Interverranno: Guido Trombetti e Guido Clemente di San Luca. Con le letture di Paolo Cresta e l’accompagnamento musicale di Marco Zurzolo. Francesco Gravetti intervista l’autore.

Sarà presente l’editore Marzio Grimaldi. Parole di calcio sul Napoli e le gesta dei suoi campioni, in racconti onirici e di fantasia, conditi dalla forte passione dell’autore. Per tornare ancora, nel tifo, alla spontaneità e allo stato di felicità dell’infanzia recuperata settimanalmente, partita dopo partita.

La manifestazione si svolgerà al PAN Palazzo delle Arti di Napoli – Sala Di Stefano, in via dei Mille, 60. L’ingresso in sala potrà essere consentito fino a esaurimento posti a sedere.