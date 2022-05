Strage di via Capaci e via D’Amelio, iniziative per il trentennale

Lunedì 23 maggio – alle 9.30 in piazza Municipio, presso l’Albero della Legalità – il sindaco Gaetano Manfredi e il vicesindaco Maria Filippone interverranno alla cerimonia commemorativa per il trentennale della stragi di Capaci e via D’Amelio. All’iniziativa, con la deposizione dei fiori alla lapide, saranno presenti autorità cittadine e delegazioni studentesche. Alle ore 11 – presso l’antisala dei Baroni – il sindaco Gaetano Manfredi e l’assessore alla legalità, Antonio De Iesu, incontreranno le associazioni antiracket e antiusura della FAI, per l’evento “Storie di normalità e di successo”. Saranno consegnati attestati di riconoscimento ad imprenditori economici e commercianti che hanno denunciato i loro estorsori liberandosi dal racket e riprendendo con successo la loro attività. Interverranno il presidente della FAI, Luigi Ferrucci, e il presidente onorario Tano Grasso.