Gli artisti Andrea Sannino e Franco Ricciardi “salgono in cattedra” e diventano un esempio per i giovani di Ercolano, raccontando la loro storia di riscatto e legalità.

E’ in programma oggi, nella città degli scavi all’ombra del Vesuvio.

“Un momento di confronto, di dialogo, di crescita, perché è dovere delle Istituzioni investire sugli studenti che rappresentano la società di domani. Perché se vi è un’azione indispensabile nella formazione delle coscienze è quella di sviluppare un senso di convivenza, di legalità e di contrasto ad ogni forma di criminalità. Per questo abbiamo voluto sviluppare una serie di incontri dal titolo ‘Storie di legalità’, che ci accompagneranno per tutto il 2023 e che permetteranno agli studenti di Ercolano di essere gli attori protagonisti di questo percorso di cambiamento che stiamo portando avanti” – è quanto dichiara Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano e vicepresidente nazionale di Anci, presentando l’appuntamento in programma lunedì 23 gennaio a partire dalle ore 9.30 all’Auditorium del Mav di Ercolano e che vede la partecipazione degli artisti Andrea Sannino e Franco Ricciardi a confronto con gli alunni dell’Istituto Superiore Tilgher di Ercolano.