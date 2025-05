Torre del Greco – È il Napoli ad aggiudicarsi la seconda edizione del trofeo Città di Torre del Greco, la rassegna di calcio under 17 conclusasi oggi allo stadio Amerigo Liguori. Gli azzurri allenati da Raffaele Annunziata hanno superato in finale con un perentorio 3-0 il Milan. Il Napoli iscrive il suo nome nell’albo d’oro della manifestazione promossa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella proprio dietro al Milan, che si era aggiudicato il titolo lo scorso anno.

Partenza attendista per le due squadre, poi gli azzurri sono passati in vantaggio con Maida (giocatore nativo di Torre del Greco), lesto ad infilare a due passi dalla linea di porta dopo una respinta del portiere. Nella ripresa il Milan cerca il pareggio e gli azzurri operano di rimessa. A raddoppiare è Barbella, bravo di testa a correggere in traversone della destra. Nel finale chiude i conti Esposito.

Spettacolare e ricca di gol anche la finale per il terzo e quarto posto, appannaggio della Lazio, che ha battuto ai calci di rigore la Juventus (4-4 il risultato dei regolamentari). Tra i biancocelesti protagonista Polinari, autore di una tripletta, con i primi due gol (il secondo dal dischetto) realizzati nella prima frazione di gioco insieme a Lombardi (l’iniziale 1-0), che hanno permesso ai ragazzi allenati da Procopio di andare al riposo sul 3-0.







La ripresa si è aperta con una veemente reazione della Juventus, capace di portarsi sul 3-2 con le reti di Ceppi e Amadio. Nuovo allungo Lazio con Polinari prima dei gol del 4-4 siglati da Bracco e Ceppi (quest’ultimo su rigore). Nella lotteria dei penalty, decisivi gli errori dei bianconeri Amadio e De Brul (8-5 il risultato conclusivo).

Al termine della manifestazione le consuete premiazioni, alle quali hanno partecipato tra gli altri la consigliera delegata allo sport del Comune di Torre del Greco, Valentina Ascione (che non ha lesinato sforzi per la perfetta riuscita della rassegna, supportata in chiave organizzativa tra gli altri da Catello Passaro, Alessandro Coppola, Nini Conte e Monica Padulano); la vicepresidente del consiglio regionale, Loredana Raia; il vicesindaco Michele Polese; il presidente del consiglio comunale Gaetano Frulio.

A consegnare il trofeo Città di Torre del Greco alla squadra prima classificata è stato il sindaco Luigi Mennella: “Ringrazio tutte le squadre presenti, che hanno nobilitato questa manifestazione. Spero che vi siate trovati bene, abbiamo fatto di tutto per accogliervi nel migliore dei modi. Contiamo di vederci l’anno prossimo, con una formula che ci auguriamo possa essere ulteriormente ampliata, per fare del nostro trofeo un punto di riferimento nella categoria”.