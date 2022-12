Quest’anno il Natale nella città di San Giorgio a Cremano sarà ricco di appuntamenti che porteranno verso il 2023 con eventi che valorizzano la tradizione vesuviana.

In attesa del calendario degli eventi natalizi prettamente comunali, il 3 dicembre ha preso il via la kermesse “Natività Vesuviana…una terra che produce bellezza” che quest’anno coinvolge 5 comuni con eventi itineranti sotto la direzione artistica di Gino Rivieccio.

Di seguito gli appuntamenti che si svolgeranno nella città, comune capofila. Gli altri saranno a Portici, San Sebastiano al Vesuvio, Pollena Trocchia e Qualiano.

– L’8 dicembre alle 10.00 invece inaugureremo in Villa Bruno la XXIX edizione della Mostra Anch’io Presepio, a cura dell’omonima associazione culturale che quest’anno presenterà incredibili creazioni di maestri presepisti sangiorgesi e non solo.

– Domenica 11 poi, Villa Bruno sarà anche lo scenario di visite tra miti, leggende e tradizioni dell’antica Neapolis. Tour alle 12.00, 16.30, 18.00 e 19.30. Per assistervi è necessario effettuare la prenotazione presso l’Ass. Karma ai contatti che trovate nella locandina.

– Sabato 17 e domenica 18 dicembre, spazio all’enogastronomia. Presso il Museo del Vino in Villa Bruno, prenderà il via l’evento: “Complici diVini”, percorso che intende integrare la tradizione artistico-culturale con quella enogastronomica delle terre vesuviane. Anche in questo caso è necessaria la prenotazione presso la Coop. Delante (contatti in locandina).

– Infine il 26 dicembre, in Fonderia Righetti, alle 17.30 e alle 20.00, doppio spettacolo dei Neri Per Caso, il gruppo noto per la sua musica a cappella che si esibirà in un concerto natalizio e in un repertorio internazionale.

“La creazione di un sistema di rete tra i 5 comuni intende creare un’identità comune ed essere inserita così nei flussi turistici nazionali e internazionali, come area turistica unitaria. Natività Vesuviana è solo una prima tranche di appuntamenti dedicati al Natale che si svolgerà nella nostra città. A questi seguiranno spettacoli, concerti, mostre, parate a tema di cui vi darò notizia tra qualche giorno”: lo ha dichiarato il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno.