Sarà inaugurata il 1 marzo alle ore 11.00 in Villa Bruno, la straordinaria la mostra di opere d’arte “L’arte ritrovata, la bellezza del divino”. Un’esposizione di grande valore storico-artistico che raccoglie 16 dipinti risalenti al periodo compreso tra il XVII e il XIX secolo, appartenenti al patrimonio comunale e custodite per decenni all’interno di un caveau.

L’evento, aperto alla città, vedrà la presenza di illustri personalità del panorama istituzionale e culturale: il Prefetto di Napoli Michele Di Bari; il Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Napoli, Mariano Nuzzo; il Professore di Storia dell’Arte dell’Università degli studi dell’Insubria, Andrea Spiriti e il Presidente dell’Ente Ville vesuviane Gennaro Miranda.







Questa esposizione, voluta dal Sindaco Giorgio Zinno e dal Vicesindaco e Assessore alla Cultura, Pietro De Martino, rappresenta l’epilogo di un profondo impegno da parte dell’amministrazione per riportare alla luce, dopo un attento lavoro di ripristino autorizzato dalla Soprintendenza, opere che appartengono alla comunità sangiorgese, per molti anni celate agli occhi del pubblico.

“Finalmente potremo riscoprire la bellezza di queste opere d’arte che sono autentiche icone – ha detto il Sindaco Zinno – e che per secoli sono state punto di riferimento spirituale della comunità sangiorgese. Queste tele infatti, raccontano storie di fede e devozione e rappresentano un patrimonio che ha attraversato generazioni, generando un forte senso di appartenenza al nostro territorio”.

La mostra, allestita presso il piano Nobile di Villa Bruno, sarà visitabile fino al 30 giugno 2025. Inquadrando il QR CODE, sarà possibile conoscere i giorni e gli orari di apertura, nonché scaricare il catalogo in formato digitale. Durante la visita, ciascuna opera sarà corredata di un QR CODE per l’accesso all’audioguida, realizzata con il supporto degli attori Alfonso Postiglione, Daniela Ioia, Gioia Miale e Massimo De Matteo.