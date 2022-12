“Ieri abbiamo superato ogni più rosea aspettativa con la meravigliosa parata per le strade della città che ha coinvolto centinaia di bambini, con le loro famiglie. E’ stata una vera e propria immersione nel mondo delle fiabe per una domenica di gioia che ha catapultato la nostra città in un’atmosfera natalizia e da fiaba”: queste le parole del sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno.

Infatti, a bordo di un trenino elettrico guidato da Babbo Natale e dal Grinch, tantissimi bambini accompagnati da musiche e animazione hanno attraversato le strade della città fino a Villa Vannucchi dove è continuata la festa per il resto della mattinata. Mentre tanti altri hanno passeggiato accompagnati dai magici personaggi creati da Walt Disney.

“E’ stata davvero una grande emozione – prosegue Zinno – non solo per i più piccoli ma per tutti noi. Con l’assessore Giordano, con cui abbiamo condiviso questa iniziativa e con alcuni consiglieri comunali infatti, abbiamo camminato insieme alle famiglie della nostra comunità ed abbiamo condiviso la felicità dei bimbi e dei loro genitori.

Una così grande partecipazione – conclude il primo cittadino – ci ripaga di tutti gli sforzi messi in campo per realizzare questa e le altre iniziative natalizie, rendendoci sempre più orgogliosi di essere sangiorgesi”.