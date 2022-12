La cittadina di San Giorgio a Cremano non finisce di stupire, in senso positivo ovviamente, per quanto sta offrendo ai cittadini in termini di eventi e spettacoli nelle festività natalizie.

Infatti, oltre a quelli già annunciati che vedono tra i protagonisti anche il gettonatissimo e richiestissimo Peppe Iodice, un altro grande evento è atteso nella cittadina all’ombra del Vesuvio.

Si tratta del concerto di Gigi Finizio, in programma il 30 dicembre, che si terrà in via Alighiero Noschese.

Sempre gratuito ad ingresso libero.