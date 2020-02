Castellammare di Stabia – Si sono aperte le prevendite per l’evento “Quando i bambini fanno… GOAL!“, la partita di calcio a scopo benefico tra la Nazionale Italiana Cantanti e la Solidarity Soccer Team che si terrà Sabato 28 Marzo, alle ore 11.00 presso lo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, per raccogliere fondi a favore del Reparto Pediatrico dell’Ospedale San Leonardo di Castellammare Di Stabia.

I biglietti in prevendita, sono disponibili online sul sito www.GO2.it e, in base ai settori, hanno un costo che varia da 15,00 euro per la Tribuna Vip a 2,00 euro per i Distinti e per la Tribuna Scoperta, possono essere acquistati anche nei seguenti punti vendita:

–Givova Directional Shop Scafati

C.so Nazionale 278/280

Tel. 081 1881 3759

–Givova Point Castellammare di Stabia

C.so Garibaldi, 124

Tel. 081 424 5972