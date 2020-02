Castellammare di Stabia – Castellammare di Stabia è tra le città candidate a Capitale Italiana della Cultura 2021, una chiara espressione della volontà di tenere alta l’attenzione sul tema della valorizzazione del vasto patrimonio artistico, storico, culturale e paesaggistico stabiese.

L’iniziativa presentata giovedì 27 febbraio presso la Sala di Rappresentanza “Mariella Cirillo”, al primo piano del Palazzo Matteotti. Presenti il sindaco di Castellammare Gaetano Cimmino, la consigliera Metropolitana Elena Coccia, delegata alla rete dei siti Unesco; cura del patrimonio culturale; promozione dello sviluppo economico attraverso la cultura ed il turismo, il vicesindaco di Castellammare Fulvio Calì e l’assessore alla Scuola Diana Carosella.

“Noi ci crediamo – ha dichiarato il sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino – La cultura è una risorsa per la nostra città, l’elemento cardine per il rilancio dell’economia e del turismo a Castellammare. Una sfida affascinante e suggestiva, che abbiamo deciso di affrontare con la consapevolezza di dover competere con grandi realtà italiane ma anche di non essere secondi a nessuno.

Siamo pronti a mettere in rete le risorse culturali della città, promuovere le arti figurative, diffondere la pratica teatrale e musicale, valorizzare i beni archeologici e le opere d’arte, rendere i giovani, ed in particolar modo la scuola, protagonisti della rinascita culturale, stimolare l’associazionismo, incentivare l’imprenditoria nel settore dei beni culturali, instaurare un confronto permanente con gli intellettuali e gli artisti e realizzare un vasto programma di marketing territoriale. Siamo pronti a competere ad armi pari con tutti, sognare non costa nulla”.