Napoli – Appuntamento per il prossimo fine settimana a Città della Scienza, sabato 29 e domenica 30 novembre Città della Scienza ospita “Luca Giordano e il Colore”, l’evento che unisce la genialità barocca del grande pittore napoletano alle meraviglie della ricerca scientifica.
Una proposta innovativa, pensata per coinvolgere famiglie, bambini e appassionati d’arte con laboratori interattivi, spettacoli “science show”, visite guidate e l’intrigante mostra “Arachnida”, dedicata ai predatori a otto zampe.
La manifestazione, parte del progetto “La Scienza nell’Arte di Luca Giordano” (Regione Campania), è stata ideata per valorizzare il patrimonio artistico napoletano attraverso l’originale chiave della divulgazione scientifica