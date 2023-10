Race for the Cure, la Bcp in campo per la sensibilizzazione e la prevenzione per la salute

Dopo l’iniziativa lanciata per il 14 ottobre con “E’ Cultura”, evento per il quale le porte di Palazzo Vallelonga saranno aperte, la Banca di Credito Popolare è ancora protagonista. Domenica 15 ottobre sarà, infatti, la volta della Race for the Cure alla quale la BCP partecipa con una folta squadra per sensibilizzare la platea ad una maggiore cultura della prevenzione ed essere solidali con chi lotta o ha lottato per la propria salute.