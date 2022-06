Il 12 giugno 2022 alle ore 18 al Nest Napoli Est Teatro prova aperta “Senza Pensieri” regia di Jana Svobodovà dramaturg Andrea Vellotti con i ragazzi del gruppo di avvicinamento al teatro Giovani’Onest.

Progetto di scambio e sviluppo artistico sul teatro sociale nato nell’ambito del progetto ideato dalla Fondazione Campania dei Festival per la direzione artistica di Ruggero Cappuccio:” Quartieri di Vita Life infected with social theatre ! 2021, finalizzato alla creazione di uno spettacolo che debutterà a Novembre 2022 all’Akcent Festival di Praga di Nest Napoli Est Teatro/Fondazione Campania dei Festival e Archa Theatre (CZ) e in apertura per la nuova edizione di Quartieri di VIta Life infected with social theatre! nell’autunno 2022.

Ingresso gratuito su prenotazione al numero 320.8681011.