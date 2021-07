San Giorgio a Cremano – Presentato, insieme al direttore artistico Maurizio Casagrande , il programma delle 6 serate che si svolgeranno in Villa Bruno, dal 26 al 31 luglio.

Anche in questa XXI edizione, che torna finalmente in presenza, ci saranno grandi ospiti, artisti eccellenti del cinema, del teatro e della musica, ma naturalmente al centro della kermesse vi è sempre l’Osservatorio sulla comicità.

L’obiettivo del Premio dedicato al grande Massimo Troisi, è infatti la ricerca dei talenti nell’arte comica: attori, sceneggiatori, scrittori e registi.

Ecco il programma del Premio:

– 26 luglio: “IL PREMIO IN RICORDO di Alighiero Noschese “; serata di apertura dedicata al ricordo di Alighiero Noschese . Intervengono: Casa Surace , Francesco Cicchella , Vincenzo De Lucia , Barbara Foria , @Maurizio Di Girolamo, @Andrea Jelardi

– 27 luglio: “IL PREMIO IN MUSICA”; THE KOLORS in concerto con Cabriolet Panorama 2021. Interviene: Maurizio Casagrande

– 28 luglio: “IL PREMIO IN TEATRO”; Arturo Brachetti in Arturo racconta Brachetti

– 29 luglio: “Il PREMIO IN SEMIFINALE”; semifinali miglior attore comico e migliore scrittura comica. Intervengono Eleonora Pedron ed Enrico Brignano

– 30 luglio: “IL PREMIO IN CORTO”; semifinali per il concorso migliore cortometraggio comico. Intervengono: Teo Teocoli , @Rosario Pellecchia, Ivan Granatino , @Fabio Barone

– 31 LUGLIO: “IL PREMIO IN GALA”; premiazioni per i concorsi MIGLIORE ATTORE COMICO, MIGLIORE SCRITTURA COMICA e MIGLIORE TESTO TEATRALE, SCENEGGIATURA CINEMATOGRAFICA E SCRITTURA SERIALE DI FICTION, MIGLIORE CORTOMETRAGGIO COMICO. Intervengono: Debora Villa , Sergio Sylvestre e altri ospiti a sorpresa.

L’Università degli Studi Federico II decreterà e consegnerá il premio e due borse di studio.

(Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21.00 e i biglietti saranno disponibili a partire da sabato 17 luglio, sul circuito Go2 al costo simbolico di 3 euro).