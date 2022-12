Si è svolta al Teatro Mercadante di Napoli la serata di premiazione per i vincitori del Premio Napoli, quest’anno alla sua sessantotesima edizione.

La giuria popolare, composta da circa duecento giudici lettori, ha assegnato i primi per le sezioni Narrativa, Poesia, e Saggistica rispettivamente a Titti Marrone, per “Se solo il mio cuore fosse pietra”, a Valerio Magrelli per “Exfanzia”, e a Enzo Traverso per “Rivoluzione 1789-1989”.