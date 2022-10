Ben 240 musicisti protagonisti di 124 concerti ospitati in 33 siti diversi: è un cartellone ricco e variegato quello che le rassegne Piano City Napoli 2022, Welcome to Napoli e Villa Di Donato – La musica ha trovato Casa proporranno a partire dal 13 ottobre 2022.

Promosso e finanziato dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto “Napoli città della musica”, il calendario di eventi darà il via ad una programmazione invernale che proseguirà nei mesi di novembre e dicembre, trovando il suo culmine nel “Capodanno a Napoli 2023”.

PIANO CITY NAPOLI 2022

Piano City Napoli giunge all’ottava edizione e si conferma una delle iniziative più innovativa e più corposa del panorama musicale della città, dedicata interamente alla celebrazione di uno strumento, il pianoforte, declinato in tutte le sue possibili interpretazioni (classica, jazz, pop, contemporanea, rock, improvvisazione e nuove produzioni). Dal 13 al 16 ottobre: quattro giorni di concerti, 115 eventi, 17 location, 150 pianisti (professionisti, appassionati, studenti). Piano City Napoli 2022 è promosso e finanziato dal Comune di Napoli in collaborazione con l’Associazione Napolipiano nell’ambito del progetto “Napoli città della musica”. La direzione artistica è curata dal maestro Dario Candela. Per il Jazz Piano City Napoli si avvale della consulenza di Alberto Bruno e Ornella Falco dell’associazione Live Tones.

Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito, ad eccezione del Museo di Capodimonte e del Museo Filangieri che richiedono un biglietto per la visita al Museo. I Main Concert e gli House Concert prevedono la prenotazione obbligatoria dal sito web della manifestazione.

Sito web: www.pianocitynapoli.it – Per informazioni: 348 8466551.