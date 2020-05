Pompei – Ricorre l’otto maggio la festa in onore della Beata Vergine del Rosario, Madre dell’umanità e Patrona di questa città.

Quella di quest’anno sarà una festa vissuta nell’intimità delle case e nei silenzi dei cuori, e forse, proprio per questo, ancora più intensa.

Mai come in questo momento storico la comunità laica e la comunità di fede sentono il bisogno di affidare alla protezione ed al conforto della Vergine Santa le speranze di rinascita di questa città, gli smarrimenti delle famiglie private dei loro cari, le ansie e le preoccupazioni di chi vive le conseguenze economiche della pandemia.

Ed è con questo spirito che auguro alla cittadinanza di riscoprire in questa occasione un rinnovato senso civico e quei sentimenti di solidarietà necessari per superare le difficoltà del momento e per guardare con fiducia al futuro.

Da parte dell’Amministrazione l’impegno a porre in essere tutte le iniziative necessarie per supportare una rapida ripresa delle attività economiche e sociali.

Un deferente saluto rivolgo infine all’Arcivescovo S.E.R. Mons. Tommaso Caputo, illuminato Pastore della Chiesa locale che ringrazio sentitamente per la vicinanza e per l’impegno profuso a favore della collettività.

Così, il commissario prefettizio, Santi Giuffrè.