Partono sabato 30 aprile, con il Liceo Statale Margherita di Savoia di Napoli, gli appuntamenti della rassegna “Notti prima dell’estate”, promossa dall’Assessorato all’Istruzione del Comune di Napoli.

Scopo dell’iniziativa, che si svolgerà nei sabati sera del mese di maggio, è sottolineare, dopo l’isolamento sociale imposto dalla pandemia, il ritorno della scuola quale spazio formativo a 360 gradi, con serate dedicate alla rassegna dei risultati del talento espressivo degli studenti, dalla poesia alla musica, al teatro, allo sport.

Il primo appuntamento è per sabato 30 aprile, alle ore 21.00, presso l’Auditorium del Liceo Statale Margherita di Savoia, in via Salita Pontecorvo 72.

“In un clima di festa, la scuola torna a essere protagonista nella vita dei ragazzi – ha sottolineato il Vice Sindaco Mia Filippone – e con questa iniziativa andiamo incontro all’esigenza degli studenti e delle studentesse di condividere dal vivo il loro talento”.