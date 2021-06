Napoli – Nel segno di don Carlos è il progetto di valorizzazione nato dalla collaborazione tra l’Associazione

Onlus “Siti Reali” e Nobile1942, azienda con radici napoletane di profumeria e fragranze artistiche.

L’iniziativa ha origine dalla riscoperta delle 26 virtù di Carlo di Borbone, sovrano dal 1734 del regno delle Due

Sicilie, raffigurate dalle statue allegoriche presenti sulle terrazze dell’emiciclo vanvitelliano del Foro Carolino

(piazza Dante) a Napoli, collocate per la gloria del re e della sua dinastia tra il luglio del 1763 e l’agosto del

1764.

Su queste basi nasce l’accordo di collaborazione tra l’Associazione Onlus “Siti Reali” e l’azienda Nobile 1942

che sarà presentato giovedì 1 luglio 2021 alle ore 12:00 presso Decumani hotel De Charme, ospitato nel

Palazzo Riario Sforza, uno splendido palazzo nobiliare del XVIII secolo, che fu la residenza ufficiale del

Cardinale Sisto Riario Sforza, arcivescovo di Napoli dal 1845 fino alla sua morte.

Per celebrare la storica figura del sovrano borbonico, le sue “imprese” e le sue passioni, Siti Reali Onlus e

Nobile1942 hanno sviluppato una partnership tra privato sociale e luxury exquisite fragrances che prevede la

realizzazione di un profumo dedicato a Carlo di Borbone e la promozione di percorsi turistico-culturali,

nell’ambito del circuito borbonico dei Siti Reali, che condurranno turisti e visitatori nei luoghi culturali, nei

musei e nelle strade che hanno ispirato il sovrano borbonico nelle sue passioni e per le sue virtù, cogliendo

anche l’opportunità di rilanciare, post pandemia da Covid-19, la destinazione napoletana in una nuova

chiave di esperienza sensoriale turistico-culturale (senza dimenticare le tipicità enogastronomiche locali).

Per il lancio della partnership dal 2 al 3 luglio Siti Reali Onlus e Nobile1942 hanno organizzato un press tour

esperenziale con un gruppo di influencer che per l’occasione percorrerrano e saranno ispirati dai luoghi di

Carlo di Borbone a partire dal Foro Carolino con le 26 virtù del sovrano (piazza Dante), passando per il

Museo Archeologico Nazionale di Napoli e attraversando il Palazzo Reale di Napoli, il Real Teatro San Carlo e

la Reggia di Capodimonte con il Real Bosco.

L’iniziativa è realizzata grazie anche al supporto e la partecipazione di una rete di partner del progetto attivi

nel settore culturale e turistico della città di Napoli.