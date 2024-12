La cittadina vesuviana di San Giorgio a Cremano è pronta a partire con Natività Vesuviana 2024-2025, un ricco cartellone di eventi natalizi, pensato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giorgio Zinno per coinvolgere tutta la comunità con iniziative che uniscono generazioni, gusti e tradizione.

“Insieme al vicesindaco Pietro De Martino – ha dichiarato il primo cittadino -, con il programma di quest’anno puntiamo a creare une calda atmosfera di condivisione, dove ogni cittadino possa sentirsi parte di una grande festa collettiva.

Partiamo il 6 dicembre con l’accensione delle luminarie in città. Ci incontreremo tutti in piazza Troisi alle 18.30, davanti al bellissimo albero di Natale e lì con le musiche di un coro gospel, daremo il via all’accensione in contemporanea di tutte le luminarie sul territorio.







Apriremo così ufficialmente la rassegna “Natività Vesuviana…terra che produce bellezza 2024-2025” che proseguirà, come si legge nel manifesto, l’8 dicembre, con la mostra presepiale Anch’io Presepio, come da tradizione in Villa Bruno alle 10.00.

Prevista poi una rassegna teatrale, inserita nel Cartellone Metropolitano, che porterà in Fonderia Righetti spettacoli con artisti già noti al grande palco, tra cui: Vincenzo Comunale, Miriam Candurro, Luisa Amatucci, Gina Amarante e Massimo De Matteo. Ingresso su prenotazione a: eventi@e-cremano.it. (max 4 posti per ogni spettacolo)

Per i più piccoli invece, nel parco di Villa Bruno sarà allestita per tre giorni (13-14 e 15 dicembre) un villaggio di Cioccolato, con laboratori e attività per realizzare e mangiare dolci natalizi, personaggi dei cartoni, musica e danze di natale;

Il 16 dicembre, in Fonderia Righetti, Scisar porterà in scena l’evento inclusivo per bambini “Christmas Concert”.

Il 21 dicembre, sempre in Villa Bruno ci sarà poi “Elfolandia”, un villaggio con elfi e personaggi delle fiabe, pronto ad accogliere i più piccoli.

Quest’anno poi, abbiamo pensato anche ai nostri amici a 4 zampe e il 15 dicembre, l’appuntamento è in villa Vannucchi con l’evento “Passeggia corri con il tuo cane, Christmas edition”.

E ancora, il 18 dicembre a partire dalle 19.00, in via Manzoni vi sarà il Concerto “Note di Natale: Il Suono delle Strade in Festa”, anche questo inserito nel Cartellone Metorpolitano, per cantare insieme a Enzo Gragnaniello, Gnut, Lucariello, Le Ebbanesis per una serata di divertimento e shopping natalizio.

Il 23 dicembre, in Fonderia Righetti: kermesse comico- musicale con Gianni Marino, i Radio Rocket e la tribute band di Vasco Rossi. Ore 20.

Il 30 dicembre, alle 21 in Fonderia Righetti, gli studenti degli istituti superiori della città realizzeranno con il patrocinio dell’ente “Armonie senza tempo,” un evento musicale giovanile, il cui ricavato sarà devoluto all’associazione Insieme si può, Sarno, che si occupa di famiglie con bambini speciali.

La rassegna si conclude il 6 gennaio, con lo spettacolo teatrale itinerante in Villa Bruno, alle 10 dal titolo “Te piace ‘o presep” che si svolgerà nel parco e nei locali della villa, con Giovanna Sannino e l’associazione culturale la Scimmia.

Inoltre per tutti i week end, dal quello del 7 dicembre a quello del 29, la Pro Loco organizza mercatini dell’artigianato e visite guidate in Villa Vannucchi e Villa Bruno. (Info presso la sede della Pro Loco in Villa Bruno)”.

Gli eventi sono gratuiti con l’obiettivo di favorire la partecipazione di ogni cittadino, senza alcuna distinzione.

Ogni appuntamento è un tassello di un mosaico con cui vogliamo raccontare la magia del Natale, nel segno della condivisione e dell’accoglienza.