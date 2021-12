Ricco di appuntamenti il Programma della Quinta edizione di Natale in Reggia che si svolgerà fino al 6 gennaio 2022 presso la Reggia di Portici e il Galoppatoio Reale.

Un evento organizzato dal Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II in collaborazione con il Centro MUSA e con il MAVV e patrocinato dalla Città metropolitana di Napoli e dal Comune della Città di Portici. Un’occasione imperdibile per visitare la Reggia di Portici in una veste originale ed unica per vivere la magia del Natale.

Via Università, 100 Portici (Na) – Possibilità di parcheggio. Accesso consentito solo con Green Pass.

EVENTI

10 dicembre 2021 – ore 17:30 “INSPIRATIONAL. THE INFLUENCE OF PLACE” Inaugurazione Mostra dell’Ambasciata Americana a cura della galleria ART1307 – Ingresso libero.

28 dicembre – ore 19.30 “Torneo di burraco di beneficenza” – Galoppatoio Reale. Il ricavato verrà devoluto per la Befana di beneficenza del 6 gennaio 2022.

29 dicembre – ore 20.00 “Torneo di burraco federale” – Galoppatoio Reale.

1 gennaio 2022 – ore 11.00 “Concerto di Capodanno” Orchestra Scarlatti- Galoppatoio Reale.

6 gennaio ore 10.30 – “La Befana viene di…. giorno e alla Reggia” – Galoppatoio Reale.

SPETTACOLI

dall’8 al 13 dicembre 2021 – Percorsi armonici – Retrospettiva di Chiara Amato – Mostra di arte contemporanea. Ingresso libero.

8 dicembre 2021 – ore 18:00 “TOMBOLA STORICA del 1734” di Davide Brandi.

8 dicembre 2021 – ore 17:30, 19:00, 20:30 “A CHRISTMAS CAROL” Evento a cura di Il Demiurgo.

11 dicembre 2021 – ore 20:00 “Una tombola di barzellette” di e con Paolo Neroni.

12 dicembre 2021 – ore 16:00, ore 20:00 “C’ERA UNA VOLTA” Evento per bambini a cura di Il Demiurgo.

13 dicembre 2021 – ore 20:00 “Concerto” Gruppo di musica popolare Terra Terra. Ingresso gratuito ma è obbligatoria la prenotazione.

15 dicembre 2021 – ore 19:00 “Tombola Storica Napoletana” di Davide Brandi.

16 dicembre 2021 – ore 19:00 “CANTO E M’INCANTO” Concerto a cura di Coro Incanto.

18 dicembre 2021 – ore 19:00 “STORIA DEL REGNO DI NAPOLI DA CARLO DI BORBONE A FERDINANDO II” Evento itinerante a cura di Karma.

19 dicembre 2021 – ore 17:00 “MIA MAMMA è MARIA CALLAS. QUANDO I BAMBINI SI DANNO LE ARIE” Concerto a cura di Coro Incanto.

19 dicembre 2021 – ore 19:00 “Note nella notte di Natale” Evento a cura di Ensemble Fa…Re Sol Musica.

