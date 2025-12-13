Serena Autieri, That’s Napoli e Nostalgia 90: sono i protagonisti dei tre spettacoli di punta del cartellone di eventi natalizi proposti a Torre del Greco dall’amministrazione comunale nell’ambito delle manifestazioni promosse durante le festività natalizie. Tre serate aperte al pubblico gratuitamente, in programma a piazza Santa Croce, dove verrà montato un palco destinato alle esibizioni previste nel periodo compreso tra Natale e Capodanno, grazie all’impegno profuso dall’ufficio Cultura dell’ente (dirigente Gaetano Camarda).







Dopo il programma degli itinerari religiosi nelle chiese, svelate altre due iniziative destinate ad impreziosire le giornate di festa: accanto ai concerti che ricadono sotto il nome di “Natale in piazze”, il Comune ha infatti programmato anche attività lungo le strade del centro cittadino, per uno spaccato che è stato denominato “Strade in festa”.

I tre concerti di piazza Santa Croce si apriranno sabato 27 dicembre alle ore 20 con il “Christmas Show” dei That’s Napoli: “Non siamo solo voci – si raccontano gli artisti sul loro sito internet – siamo il battito profondo di Napoli che prende fiato e si fa musica. Un coro di anime diverse, unite dalla stessa passione: ridare vita alla tradizione con l’energia di oggi”.

Il giorno seguente, domenica 28 alle ore 19, sarà la volta di Serena Autieri, voce tra le più belle del panorama non solo napoletano, che saprà sicuramente coinvolgere i cittadini di ogni fascia d’età. Infine, martedì 30 dicembre alle ore 20, sarà la volta di Nostalgia 90, con gli artisti chiamati a portare gli spettatori indietro nel tempo atraverso melodie che hanno fatto la storia della musica.

Spazio anche ai più piccoli con “Strade in festa”. Si parte sabato 20 dicembre con due appuntamenti: la mattina dalle 10 alle 13 “Street parade di Natale”, cerimonia di apertura itinerante con veicoli addobbati e personaggi natalizi; dalle 17 alle 21 “White Christmas Parade e il gioco dei palloni”, altro spettacolo itinerante in cui uomini in frac e dame in bianco sembrano fluttuare tra la folla, creando un’atmosfera onirica. Domenica 21 ancora un doppio momento: dalle 10 alle 13 “Christmas street”, grande parata natalizia lungo le vie della città; dalle 17 alle 21 invece “Music for Christmas Shopping”, con Harp vibes, Guri trio, Geamaria Palumbo trio e Nadia WMN Records Vinyl Se. Si prosegue il 22 dicembre dalle 17 alle 21 con “La notte degli angeli”, spettacolo elegante e suggestivo di arte e musica, mentre martedì 23 (sempre dalle 17 alle 21) spazio a “Lo sbarco degli elfi”, alla seconda edizione, durante il quale le strade cittadine si trasformeranno in un mondo fantastico, grazie a scenografie incantate, mongolfiere giganti e performance di artisti acrobatici. Sabato 27 dicembre altri due spaccati: dalle 10 alle 13 “Note di strada”, spettacolo-concerto itinerante di pianoforte e violino su un carro musicale; dalle 17 alle 21 “Boomerang Orkestra”, orchestra composta da quindici artisti in un’esplosione di groove, improvvisazione e coinvolgimento. Doppio evento anche domenica 28: dalle 10 alle 13 “Street band Sound From Kelelé”, ritmi afro-brasiliani, cubani, moderni ed elettronici, con artisti che reinterpreteranno il ruolo delle percussioni mescolando linguaggi globali; dalle 17 alle 21 ensamble strumentali De Bellis, formazione con quintetto di ottoni e percussioni; quartetto di saxofoni; Marimba show duo con sax; dj-set e percussioni; trio fisarmonica-mandolino-chitarra e voce. Lunedì 29 dicembre dalle 17 alle 21 spazio alle “Bianche presenze”, spettacolo itinerante con farfalle luminose su trampoli. Il programma di “Strade in festa” si chiuderà sabato 3 gennaio con “Il pianoforte gigante”, esibizione interattiva durante la quale artisti suonano e ballano su una tastiera di pianoforte a pavimento lunga diversi metri.