Napoli – Campania NewSteel, Incubatore certificato ai sensi del Decreto Crescita 2.0, promosso e partecipato dall’Università degli Studi di Napoli Federico II e da Città della Scienza, è lieta di annunciare The Big Hack – Special Edition: un hackathon in cui sviluppatori, maker, hacker, appassionati di tech, imprenditori e aspiranti tali si incontreranno per un grande laboratorio di innovazione. Due giorni nei quali le idee prenderanno vita provando a risolvere sfide reali del mondo aziendale.

Dall’AI per l’efficienza operativa allo smart recruiting per talenti specializzati, dalle nuove tecnologie in ambienti di Quantum Computing per la produzione audiovisiva alla mobilità sostenibile, dall’automatizzazione multi-platform delle campagne pubblicitarie alle esperienze immersive per la formazione e la progettazione, diverse le challange lanciate da importanti aziende di settore. Con la possibilità di iscriversi sia in forma singola che in forma associata, molti i motivi per i quali partecipare: possibilità di acquisire competenze nuove in modo divertente e pratico, networking con professionisti e appassionati, affiancamento di mentor esperti, premi in buoni Amazon del valore di Euro 2.500 per i vincitori.







L’evento è organizzato da Campania NewSteel in collaborazione con Codemotion. Promosso dal Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” dell’Università degli Studi di Napoli Federico II nell’ambito del progetto Casa delle Tecnologie Emergenti di Napoli Infiniti Mondi e da Maker Faire Rome, è patrocinato dalla Regione Campania e dal Comune di Napoli.

Per informazioni e per l’iscrizione: https://events.codemotion.com/hackathons/the-big-hack-2025-special-edition/home