In occasione della Giornata Internazionale della Danza, per le celebrazioni dei 2500 anni dalla fondazione di Neapolis, il Comune di Napoli e la Fondazione Teatro di San Carlo Martedì 29 aprile 2025 faranno ‘danzare’ Piazza del Plebiscito, trasformandola in un immenso palcoscenico a cielo aperto.

“Napoli Città Danzante” è il titolo scelto dalla Direttrice artistica delle celebrazioni Napoli 2500, Laura Valente, per questa prima edizione di una manifestazione che diventerà un appuntamento fisso.

La partnership tra il Teatro di San Carlo e il Comune di Napoli, con il supporto del ministero della Cultura, dopo l’inaugurazione con Napoli Milionaria! di Eduardo de Filippo renderà protagonisti solisti ed étoiles della compagnia del lirico, guidati dalla direttrice Clotilde Vayer, insieme a tutti i giovani e alle giovani che vorranno partecipare a una speciale lezione a cielo aperto.







Il Teatro di San Carlo vanta molti primati: il teatro più antico in attività (dal 1737), la prima scuola di ballo italiana, fondata nel 1812, ancora oggi una delle più prestigiose d’Europa.

Nel corso della sua lunga storia, ha formato ballerine e ballerini di altissimo livello, contribuendo alla crescita della danza a livello nazionale e internazionale.

Con questo evento, la storica istituzione conferma il suo ruolo di punto di riferimento per la formazione artistica e la diffusione della cultura della danza.

Per qualche ora, Piazza del Plebiscito si trasformerà in una vera e propria sala prove all’aperto, con sbarre e tappetini, diventando un simbolo di aggregazione e comunità attraverso il linguaggio universale della danza.

Si tratta di un’occasione unica per avvicinarsi a questa disciplina e vivere un’esperienza indimenticabile nella piazza simbolo di Napoli, una delle più iconiche d’Italia.

La performance inizierà alle ore 18:00, ed è immaginata come una classe alla sbarra a cura delle sei étoiles, che si esibiranno insieme al pubblico per circa 50 minuti.

L’evento è aperto a tutti ed è gratuito, ma è necessario registrarsi.

Ai partecipanti e alle partecipanti è richiesto: abbigliamento da danza di colore bianco; mezze punte; tappetino di gommapiuma per isolare i piedi dal suolo.

L’organizzazione della Giornata Internazionale della Danza riassume bene lo spirito delle celebrazioni che si terranno tutto l’anno per il compleanno di Neapolis: l’obiettivo principale di “Napoli Millenaria” è quello di valorizzare le eccellenze e i luoghi storici della città e soprattutto aprirli ai cittadini e ai visitatori. Iniziative come questa sottolineano il ruolo di Napoli come centro di creatività e innovazione, riaffermando il suo prestigio a livello internazionale e il legame profondo tra il patrimonio storico e le nuove generazioni.