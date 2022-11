Domenica 20 novembre si svolgerà la seconda edizione di “Napoli per Napoli”, giornate di sensibilizzazione, educazione ambientale e cura del verde, volute dal Sindaco Gaetano Manfredi, coordinate dall’Assessore alla Salute e al Verde Vincenzo Santagada, in sinergia con l’Assessore all’Ambiente e al Mare Paolo Mancuso e in collaborazione con ASIA, le Municipalità e le associazioni di volontariato attive sul territorio.

L’appuntamento – al quale interverranno alle ore 10 in Piazza Cavour gli Assessori Santagada e Mancuso- cade in coincidenza con la Giornata Mondiale dei diritti dei bambini e delle bambine. Focus di questo appuntamento è la cura del bene comune, un’occasione di riappropriazione della città da parte di chi la vive ogni giorno con il coinvolgimento della cittadinanza, delle associazioni e dei comitati di quartiere.

Previsto un ampio programma di interventi di pulizia delle aree verdi e attività di divulgazione, con obiettivo di sensibilizzare i cittadini al decoro, al rispetto ed alla valorizzazione dell’ambiente che abitiamo. Questo il link alla pagina del sito del Comune di Napoli con tutte le iniziative della giornata: https://www.comune.napoli.it/napolipernapoli