Il bando lanciato dal Comune di Napoli per celebrare i 2500 anni dalla fondazione dell’antica Neapolis ha registrato un’adesione senza precedenti, con oltre 350 proposte progettuali per partecipare al primo Napoli Fringe Festival, dimostrando ancora una volta la straordinaria vitalità creativa della città e il suo appeal internazionale.

Il Napoli Fringe Festival è una manifestazione multidisciplinare di arti performative, ispirata al movimento che ad Edimburgo, negli anni ’50, diede l’opportunità ad artisti emergenti di esprimersi all’interno del contesto urbano accanto a colleghi affermati, trasformandolo e rendendolo protagonista in maniera non convenzionale.

La prima edizione del Napoli Fringe, prenderà il via il 17 aprile (fino al 14 maggio) per poi avere un capitolo conclusivo nei giorni precedenti e successivi al compleanno simbolico (21 dicembre 2025).







Il territorio sarà al centro del Fringe attraverso spettacoli di teatro, danza, musica, street art, letteratura, arti visive e digitali, drammaturgia contemporanea e molto altro.

Il festival trasformerà Napoli in un vero e proprio palcoscenico diffuso, animando strade, parchi, teatri e spazi non convenzionali.

La sua formula inclusiva e aperta garantisce spazio a linguaggi innovativi, sperimentazioni e contaminazioni tra le arti, in linea con la tradizione culturale della città e la sua vocazione internazionale.

“La risposta che abbiamo ricevuto è andata oltre ogni aspettativa – ha dichiarato la direttrice artistica Laura Valente. “La libertà della formula Fringe ha attivato reti di creativi anche stranieri, che per l’occasione si sono messi in gioco, grazie anche al grande appeal di una capitale ‘contemporanea’ come Napoli.

Ci sono tutte le premesse per diventare un appuntamento stabile nel panorama culturale partenopeo, grazie anche alle partnership con i Fringe Festival di Milano e Torino, due assoluti punti di riferimento, che dalla nostra prima edizione hanno voluto essere al nostro fianco”.

“Le richieste di partecipazione spaziano da artisti emergenti a realtà consolidate, da compagnie teatrali a street performer, tutti uniti dalla volontà di cogliere questa opportunità.

Il Comune di Napoli è molto soddisfatto dell’eccezionale risposta ricevuta e conferma il proprio impegno a valorizzare le migliori proposte e a garantire un programma di eventi che renderà indimenticabili i festeggiamenti per i 2500 anni”, ha aggiunto l’assessora al Turismo e alle attività produttive Teresa Armato.

Il programma e il calendario degli eventi saranno comunicati entro marzo.