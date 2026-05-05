“I confini tra sicurezza e legalità”. È questo il titolo dell’evento organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli per mercoledì 6 maggio alle ore 10 presso la biblioteca “Alfredo De Marsico” di Castel Capuano.

L’evento, promosso dalla “Fondazione Castel Capuano”, dalla “Fondazione Avvocatura Napoletana”, dal “Movimento Forense” e dall’associazione “Ex allievi scuola Forense di Napoli”, si pone come momento di riflessione rispetto alla questione sicurezza.







Una lezione di legalità rivolta ai ragazzi delle scuole coinvolte alla quale parteciperanno Antonio Buonajuto, ex presidente della Corte d’Appello di Napoli, il procuratore aggiunto di Napoli, Pierpaolo Filippelli e il consigliere regionale Ciro Buonajuto.

All’evento parteciperanno alunni e docenti dell’istituto “Fermi-Gadda”, il liceo “Pasquale Villari”, l’istituto “Pagano” e il liceo “Tito Lucrezio Caro”.

Nel corso dell’evento verrà presentato anche il libro “Scacco alla camorra” di Ciro Formisano. Il testo racconta la storia di rinascita di Ercolano, cittadina della provincia di Napoli che grazie al coraggio e alla sinergia tra commercianti, magistrati e forze dell’ordine è riuscita a spezzare un dominio criminale che ha stritolato la città per oltre un secolo.

A discutere dei confini tra sicurezza e legalità, temi attualissimi in questo delicato momento storico, ci saranno anche Carmine Foreste, presidente dell’Ordine degli avvocati di Napoli, Luca Zanchini, presidente della biblioteca “Alfredo De Marsico”, Aldo De Chiara, presidente della fondazione “Castel Capuano”, Alfredo Sorge, presidente della fondazione “Avvocatura Napoletana” e la presidentessa della Quarta Municipalità del Comune di Napoli, Maria Caniglia. Cono loro anche Sergio Longhi, segretario della “Fondazione Avvocatura Napoletana”, Antonio Valentino, “Segretario Coa Napoli” e Ivan Sportiello, segretario della biblioteca “De Marsico”.

A moderare l’evento Ottavio Lucarelli, presidente dell’ordine dei Giornalisti della Campania.