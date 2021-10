Si intitola Less is more la nuova personale del fotografo pavese Mario Lisi (classe 1962), nella sala Loft del PAN | Palazzo delle Arti di Napoli, aperta fino al 17 ottobre. La mostra presenta una ventina di “scatti al buio” dell’artista, una selezione di lavori, per la maggior parte in bianco e nero, appartenenti alla stripes collection.

Less is more si ispira al principio – coniato dall’architetto tedesco Ludwig Mies van der Rohe – per cui il “di più” si ottiene creando e plasmando sul concetto di essenzialità, ed è proprio così che Mario Lisi ottiene il miglior risultato fotografico, il “di più” a cui ogni artista agogna: seguendo la strada dell’essenzialità. Le sue fotografie ripensano il mondo attraverso un gioco (curato nei minimi dettagli) di luci e ombre e restituiscono un’interpretazione altra rispetto alla realtà. Attivano nuovi paradigmi per suggerire la possibilità di modificare schemi visivi e creativi abituali, lasciando lo spettatore in una sorta di spaesamento percettivo, in bilico perenne tra realtà e rappresentazione.

Ingresso libero tutti i giorni dal lunedì alla domenica e festivi dalle 9:30 alle 19:30

Per info: www.stripescollection.com