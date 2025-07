Torre del Greco – Magia di note: due serate all’insegna della musica a piazza Santa Croce. Sabato 5 luglio “Sillabe… di Ennio Morricone” con la Sanremo Orchestra. Domenica 6 il concerto d’estate dell’associazione Jubilate Deo.

Dopo il pienone fatto registrare dagli eventi promossi in occasione della festa dei quattro altari, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella continua a regalare momenti culturali e di intrattenimento alla cittadinanza, per un’estate che si annuncia all’insegna delle iniziative a favore dei torresi e dei residenti di fuori città che si recano a Torre del Greco.







Nel fine settimana ancora la musica protagonista. Una musica di qualità con una location suggestiva: l’area antistante la basilica di Santa Croce. Sarà qui, infatti, che verrà allestito il palco dove si alterneranno i musicisti protagonisti di “Magia di note”, l’iniziativa promossa dall’ente grazie al lavoro portato avanti dall’ufficio cultura.

Si parte sabato 5 luglio con “Sillabe… di Ennio Morricone”, spettacolo affidato alla Sanremo Orchestra. Si tratta di un evento dedicato alle musiche più celebri dell’indimenticato premio Oscar: da Mission a Nuovo Cinema Paradiso, passando per C’era una volta in America e altri indimenticabili capolavori firmati da un maestro capace di portare il nome dell’Italia in giro per il mondo.

Il giorno seguente, domenica 6, sarà la volta del “Concerto d’estate” dell’associazione Jubilate Deo: la manifestazione si avvale della partecipazione di circa ottanta musicisti, tra i quali professori d’orchestra, artisti del coro e voci soliste. Il programma prevede l’esecuzione di brani tratti dal repertorio della musica lirica-sinfonica, con ampio spazio dedicato alla tradizione partenopea, con i grandi capolavori della canzone napoletana.

Entrambi gli spettacoli, con inizio fissato alle 20.30, sono ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.