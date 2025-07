Napoli – Anche per l’estate 2025, Città della Scienza si conferma il luogo ideale per un’immersione nel mondo della scienza e del divertimento, invitando bambini, ragazzi, famiglie e turisti a trascorrere i mesi più caldi in un ambiente ricco di novità, curiosità e apprendimento interattivo. Perché la scienza non va mai in vacanza!

Quest’anno, il museo apre le sue porte con un’offerta ancora più ricca e un programma di attività “formato famiglia” pensato per coinvolgere e divertire. I visitatori avranno l’opportunità di esplorare la scienza in modo nuovo e stimolante attraverso un calendario fitto di eventi.







Il programma estivo include: Science show e divertenti esperimenti per imparare attraverso l’osservazione diretta; visite guidate a Corporea, il museo interattivo del corpo umano; la rinnovata mostra Insetti & Co., per scoprire da vicino il mondo degli insetti; spettacoli immersivi al Planetario, per un affascinante viaggio tra le stelle e i misteri dell’universo.

Città della Scienza è pronta ad accogliere il pubblico per tutta l’estate con i seguenti orari fino al 14 settembre 2025 dal martedì alla domenica, dalle 10:00 alle 16:00 (con chiusura estiva solo dall’11 al 18 agosto 2025).

L’occasione per vivere un’estate da scienziati!!!