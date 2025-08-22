Vico Equense – La rassegna degli eventi estivi di Vico Equense si arricchisce di uno dei suoi appuntamenti più attesi: EstArte – Festival della Danza, giunto alla sua 12ª edizione. Dal 25 al 30 agosto 2025, la Città diventerà palcoscenico di una settimana dedicata alla danza con lezioni, spettacoli, incontri e performance che confermano Vico Equense come punto di riferimento culturale e artistico della Penisola Sorrentina.

Sotto la direzione artistica di Dino Verga e la direzione organizzativa di Adele Balestrieri, EstArte proporrà un programma intenso e rinnovato nella tradizione: corsi con docenti provenienti dalle principali istituzioni italiane (Accademia Nazionale di Danza, Teatro dell’Opera di Roma, Teatro San Carlo di Napoli), eventi performativi e momenti di confronto aperti alla cittadinanza.







Il corpo docente spazierà dalla danza classica al contemporaneo, dal modern all’hip hop, con la partecipazione di artisti e coreografi di rilievo internazionale come Nicoletta Pizzariello, Rossella Lo Sapio, Dino Verga, Luca Russo, Francesca Di Maio, Andrea Arionte, Andrea Veneri e Nilde Serpa. Le lezioni saranno arricchite, ove possibile, da musica dal vivo a cura del maestro Federico Di Maio.

Il calendario di eventi aperti al pubblico prevede:

26 agosto – “FIESTA! Green Party” in Piazza Umberto I, serata di socialità e sensibilizzazione ambientale.

27 agosto – Conferenza “Giselle e Odette: le metamorfosi di due eroine romantiche” alla Sala delle Colonne, con la critica Rossella Battisti e i saluti del Sindaco Peppe Aiello.

28 agosto – SOTTO(E)VENTO, performance di danza e musica con Enrica Palmieri e Federico Di Maio, nei Giardini del Chiostro SS. Trinità e Paradiso.

29 agosto – “La Danza Italiana” con Borderline Danza e a seguire Parade, la rassegna delle scuole partecipanti.

Masterclass di Improvvisazione e Composizione, con Enrica Palmieri, dal 1990 è docente di Danza Contemporanea e di Composizione presso l’Accademia Nazionale di Danza di Roma. La Master Class è riservata, su prenotazione, agli iscritti dei corsi Intermedio e Avanzato di EstArte 2025. Durante la Master Class, coordinata da Sonia Ferraro, verranno selezionati gli studenti più meritevoli per la rappresentazione del lavoro svolto durante la Serata di Gala conclusiva.

30 agosto – Serata conclusiva con il Galà finale, ospiti professionisti e l’assegnazione di borse di studio internazionali.

“EstArte è prima di tutto un’esperienza di comunità: studenti, maestri e spettatori condividono giorni intensi di studio e di emozioni, in un dialogo costante tra tradizione e contemporaneità. Ogni edizione è una nuova sfida e insieme una festa, che vogliamo continuare a far crescere insieme alla città e ai suoi giovani”, ha dichiarato la direttrice organizzativa della kermesse Adele Balestrieri.

Sulla stessa lunghezza d’onda il Sindaco di Vico Equense Giuseppe Aiello: “EstArte è un evento che rappresenta al meglio lo spirito della nostra città: accoglienza, bellezza e cultura. La danza, con la sua forza universale, diventa strumento di crescita, di incontro e di promozione del territorio. Siamo orgogliosi di ospitare questa manifestazione che da dodici anni arricchisce l’estate di Vico Equense e la proietta in una dimensione internazionale”.