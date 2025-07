Ottaviano – È già attivo sul sito e sui social del Parco Nazionale del Vesuvio: scopri come usare Mr. Plinio per vivere un’esperienza intelligente, accessibile e immersiva tra i sentieri del vulcano.







Organizzare la tua visita al Parco Nazionale del Vesuvio non è mai stato così facile. È arrivato Mr. Plinio, il primo assistente virtuale basato su intelligenza artificiale mai attivato in un parco naturale a livello mondiale.

Ispirato a Plinio il Vecchio, primo grande narratore del vulcano, Mr. Plinio è già attivo sul sito ufficiale del Parco e sui suoi canali social (Facebook e Instagram). Puoi fargli domande in qualsiasi momento: funziona 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in più lingue e anche tramite comandi vocali, un grande vantaggio per i visitatori con disabilità visive o motorie.

Grazie a Mr. Plinio puoi:

Consultare la mappa dei sentieri escursionistici del Parco;

Verificare orari di apertura, norme di accesso, condizioni meteo;

Ottenere consigli utili per la sicurezza e l’equipaggiamento;

Scoprire curiosità su geologia, biodiversità e storia del Vesuvio.

E non è tutto: nei prossimi mesi, saranno implementati lungo i sentieri QR code interattivi che ti permetteranno di parlare con Mr. Plinio in tempo reale durante l’escursione. Unendo il mondo fisico a quello digitale, il Parco diventa un vero laboratorio di innovazione per il turismo naturalistico.

Con Mr. Plinio hai una guida esperta, personalizzata e sempre pronta ad aiutarti. Che tu stia pianificando la tua visita o già esplorando il cratere, non sei mai solo.

Prova ora Mr. Plinio: la tua avventura sul Vesuvio comincia con una domanda.