Il prossimo 7 aprile 2025, in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, si terrà un evento dedicato al mondo della moda e della gioielleria italiana. Organizzato dall’Ambasciata d’Italia a Madrid, dall’Agenzia Italiana per il Commercio Estero e dall’Associazione Italiana Imprenditori del Corallo e dei Cammei (Assocoral), l’evento vedrà la collaborazione di Madridjoya e riunirà figure chiave del design, della moda e della gioielleria, nonché note personalità del settore.

Grazie alla Fondazione Cologni, sarà presente un giovane artigiano, neo-diplomato della scuola del corallo e del cammeo di Torre del Greco ( Istituto Francesco Degni), che eseguirà una dimostrazione dal vivo del lavoro artigianale.







La serata, che si svolgerà nell’esclusivo spazio dell’Ambasciata d’Italia a Madrid, sarà un’opportunità unica per entrare in contatto con il saper fare italiano, esplorare la ricchezza dell’arte del corallo e dei cammei, oltre a favorire nuove opportunità commerciali tra Spagna e Italia, grazie alla partecipazione di sei rinomate aziende del settore: Antonino De Simone, Aucella, De Simone Fratelli, Eva, Grazia Mazza e Mattia Mazza.

L’evento si concluderà con una sfilata che consentirà di apprezzare al meglio le creazioni di queste aziende, emblematiche nel settore della gioielleria in corallo e cammei, e che fondono tradizione e avanguardia nei loro pezzi, rappresentando con orgoglio il prestigio del Made in Italy.

Le modelle, truccate e pettinate dagli studenti della scuola IES Santa Engracia e che indosseranno abiti creati dagli studenti dell’Istituto Europeo di Design di Madrid (IED) , sfileranno grazie alla collaborazione dell’agenzia Isabel Navarro.

Come parte di questa celebrazione, sarà presente in qualità di madrina e presentatrice dell’evento l’attrice e modella Patricia Conde.