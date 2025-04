Il 7 aprile 2025, in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, si è tenuto presso la Residenza dell’Ambasciata d’Italia a Madrid un evento dedicato al settore della moda e della gioielleria italiana: “Legami preziosi, coralli e cammei di Torre del Greco incontrano Madrid”. L’evento è stato organizzato in collaborazione con l’Associazione Italiana Imprenditori del Corallo e dei Cammei (Assocoral) e con l’Agenzia Italiana per il Commercio Estero (ICE) per mettere in valore l’eccellenza artigianale italiana e ribadire il forte legame che unisce Italia e Spagna, due Paesi con una storia profonda e una tradizione comune.

La serata, che ha avuto come madrina d’eccezione l’attrice e modella spagnola Patricia Conde, ha permesso al pubblico invitato (personaggi chiave del design, della moda e della gioielleria, nonché personalità influenti del settore, oltre ad attrici e modelle) di conoscere meglio sei rinomate aziende del settore: Antonino De Simone, Aucella, De Simone Fratelli, Evanueva, Grazia Mazza e Mattia Mazza.







In primo luogo, l’Ambasciatore Giuseppe Buccino ha evidenziato come “la ricchezza dell’arte del corallo e dei cammei, oltre a favorire nuove opportunità commerciali tra Spagna e Italia – il mercato spagnolo è stato quello con la maggiore crescita tra i primi 5 Paesi acquirenti di prodotti Made in Italy nel 2024 – rappresenti un’opportunità per mettere in luce il meglio dell’industria italiana e l’eccellenza che il nostro Paese rappresenta nel mondo. Il saper fare italiano, il bello e il ben fatto, si condensano nella produzione artigianale del corallo, diventando simbolo della bellezza e della tradizione italiana, ma anche esempio di come la sostenibilità possa andare di pari passo con l’artigianalità”.

Da parte sua, il presidente di Assocoral Vincenzo Aucella (nella foto) ha ricordato “l’unicità che ha trasformato Torre del Greco, cittadina tra il Vesuvio e il Mar Tirreno, nella capitale mondiale della lavorazione del corallo e dei cammei, grazie anche all’influenza di Ferdinando IV di Borbone. Oggi la tradizione di questa produzione artigianale è tutelata anche attraverso la richiesta di inserimento tra le Indicazioni Geografiche Protette (IGP) presentata al Ministero del Made in Italy “.

A seguire, si è tenuta una sfilata di gioielli in corallo, grazie alla collaborazione istituzionale con l’agenzia Isabel Navarro (che ha selezionato le modelle), con la scuola IES Santa Engracia (i cui studenti hanno curato il trucco e l’acconciatura delle modelle) e con l’Istituto Europeo di Design (IED) di Madrid, i cui studenti hanno vestito le modelle con creazioni ispirate agli iconici babydoll di Balenciaga.

Le due parure di gioielli scelte da ciascuna azienda sono state presentate allo sguardo attento e interessato degli esperti del settore presenti, invitati anche grazie alla collaborazione con Madridjoya, la principale fiera di gioielleria della capitale.

Infine, grazie alla Fondazione Cologni, un giovane artigiano, neodiplomato presso la Scuola del Corallo e del Cammeo di Torre del Greco l’Istituto Francesco Degni – unica al mondo nel suo genere – ha offerto una dimostrazione dal vivo della maestria necessaria per realizzare gioielli in corallo e cammei.