Torre del Greco – La Fondazione Ente Ville Vesuviane riparte con le sue attività in presenza sul territorio, con la XV Edizione delle Celebrazioni Leopardiane, sabato 27, domenica 28 e lunedì 29 giugno, in Villa delle Ginestre a Torre del Greco.

La storica dimora, che prende il nome dalla lirica qui scritta da Giacomo Leopardi, riafferma il suo ruolo di “Casa della Poesia”, ospitando una tre giorni di visite guidate e atelier, affidati a poeti quali Melania Panico, Davide

Rondoni, Andrea Galgano, Enrico Fraccacreta e Matteo Palumbo. Lunedì 29 giugno, alle ore 19,30, premiazione del Concorso nazionale di Poesia e del Concorso per tesi di laurea triennale “Villa delle Ginestre”. A seguire “Terrasonora” in concerto. La serata sarà trasmessa in diretta streaming.

La partecipazione agli eventi è gratuita, previa prenotazione (prenotazioni@villevesuviane.net 340 9226748).