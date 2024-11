Gragnano – “Gragnano brilla nel firmamento della ristorazione di eccellenza, grazie alla stella Michelin conquistata dallo chef Luigi Tramontano del ristorante ‘O me o il mare’. È un traguardo straordinario che illumina il nostro territorio e ci rende profondamente orgogliosi, poiché esalta il talento, la passione e la professionalità di un nostro concittadino”. Così il sindaco Nello D’Auria, a seguito della stella Michelin attribuita a Luigi Tramontano, chef del ristorante ‘O me o il mare’ di Gragnano.

“Questo prestigioso riconoscimento non premia solo un singolo chef, ma rappresenta il successo di un percorso che abbiamo messo in campo per valorizzare le eccellenze enogastronomiche di Gragnano, un’opera a cui l’amministrazione comunale si dedica con grande intensità, impegno e convinzione. – prosegue il sindaco D’Auria – Ogni piatto che porta la firma di Luigi è una celebrazione della nostra storia e della nostra terra, fatta di tradizioni profonde e materie prime straordinarie che solo il nostro territorio può offrire.







È un onore sapere che la cucina di Gragnano oggi brilla in Italia e nel mondo, diventando sempre più ambasciatrice della nostra città e simbolo di qualità. Complimenti a Luigi Tramontano e al team di ‘O me o il mare’ per questo meritato traguardo, con l’augurio di una strada costellata di nuovi successi che renderanno sempre più onore alla nostra comunità”.