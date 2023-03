In un vecchio manicomio abbandonato, vivono, dimenticati dal mondo, un cantautore che non vuole lasciare l’edificio in attesa di essere abbattuto, la sua folle psichiatra – segretamente attratta da lui e dalla sua voce e un gruppo di artisti, reietti e strampalati.

Quella struttura fatiscente è la loro casa ed è il posto dove il cantautore è cresciuto, scrivendo le canzoni che lui immaginava avrebbe potuto cantare un giorno in un teatro vero.

Un agente di polizia municipale, incaricato di portarli via di là, si fa coinvolgere dall’artista sognatore e dalla psichiatra pazza nel folle progetto di trasformare quella casa di cura in qualcosa che possa realizzare i loro sogni: un teatro che ospiti un vero spettacolo, portato in scena proprio dagli abitanti di quel vecchio ospedale psichiatrico.







Tutto questo è “La Fabbrica dei Sogni”, il nuovo spettacolo di Sal Da Vinci che dal dal 10 a 14 maggio sarà sul palco del Teatro Diana a Napoli insieme al suo gruppo.

Tra gli interpreti anche Fatima Trotta per 120 minuti di musica, divertimento e spettacolo puro.

Sal Da Vinci, ideatore e regista dello show insieme a Ciro Villano, è anche il protagonista de La fabbrica dei sogni accanto all’attrice Fatima Trotta, conduttrice di successo, volto noto della televisione italiana.

A impreziosire il cast, giovani talentuosi attori, gli stessi attori che apriranno lo spettacolo con un pre-show, che avrà luogo all’esterno del teatro e nel foyer e che immergerà il pubblico nella magia del musical.

La direzione artistica e la coreografia sono a cura di Marcello e Mommo Sacchetta, la supervisione artistica è di Lello Arena.