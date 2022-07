A Salvatore Esposito, il boss della serie tv “Gomorra” andata in onda su Sky Italia con un successo storico, ha ricevuto il premio ‘La Chioma di Berenice’.

“È stato per me – dichiara l’attore Esposito che ha vestito i panni del boss Gennaro Savastano nella serie ideata da Roberto Saviano – un grande onore ricevere “La Chioma di Berenice”, un premio cinematografico italiano assegnato agli artigiani ed artisti attivi nel mondo del cinema e della TV, creato e promosso da CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e delle Piccola e Media Impresa).

Grazie – conclude l’artista – a tutti quelli che hanno sempre creduto in me e che cercherò di non deludere mai”.