26/07/2022 ore 8.30 – 17.00

Certosa e Museo di San Martino

largo San Martino, 5

Battistello Caracciolo alla Certosa di San Martino

Il Museo e Certosa di San Martino sarà sede distaccata della mostra su Battistello Caracciolo che si volgerà al Museo di Capodimonte. Un percorso narrativo all’interno della Chiesa e delle sue pertinenze metterà in luce le opere di Battistello Caracciolo realizzate per i certosini. Inoltre all’interno della pinacoteca del quarto del priore sarà riallestita una sala dedicata al Caracciolo dove anche i disegni della collezione dialogheranno con le opere.

Info: 081 2294503, drm-cam.sanmartino@beniculturali.it

Ingresso museo: 6.00 euro/previsto biglietto mostre

26/07/2022 ore 9.00 – 20.00

Palazzo Reale di Napoli

piazza del Plebiscito, 1

Galleria del Genovese – Appartamento Storico

Don Chisciotte tra Napoli Caserta e il Quirinale – I cartoni e gli arazzi

Esposizione dei cartoni preparatori, degli arazzi oggi al Palazzo del Quirinale e delle edizioni illustrate della Biblioteca Nazionale di Napoli, in collaborazione con l’Istituto Cervantes di Napoli

Info: www.palazzorealedinapoli.org – Ingresso: incluso nel biglietto dell’Appartamento Storico intero euro 10,00/ridotto euro 2,00

26/07/2022 ore 9.00 – 20.00

Palazzo Reale di Napoli

piazza del Plebiscito, 1

Appartamento Storico – Sala del Capitano

Mostra su Battistello Caracciolo

Focus sugli affreschi presenti a Palazzo Reale in contemporanea con la mostra organizzata dal Museo di Capodimonte

Info: www.palazzorealedinapoli.org – Ingresso: incluso nel biglietto dell’Appartamento Storico intero euro 10,00/ridotto euro 2,00

26/07/2022 ore 9.00 – 17.00

Palazzo Reale di Napoli

piazza del Plebiscito, 1

Scuderie Borboniche

La Galleria del Tempo

Percorso multimediale nella storia di Napoli

Info: www.palazzorealedinapoli.org – Ingresso: incluso nel biglietto dell’Appartamento Storico intero euro 10,00/ridotto euro 2,00

26/07/2022 ore 10.00 – 17.30

Museo Civico Gaetano Filangieri

via Duomo, 288

EPPUR SI MUOVE: Le Sculture del Filangieri dal III al XIX secolo

sculture in marmo, legno, gesso e biscuit in un nuovo allestimento che ricrea fedelmente quello progettato dal Principe Gaetano Filangieri all’apertura del museo nel 1888

Per informazioni: info@museofilangieri.it; tel. 081 203175

Biglietto standard 5 euro / ridotto 4 euro

26/07/2022 ore 10.00 – 17.30

Museo e Real Bosco di Capodimonte

via Miano, 2

Mostra “SALVATORE EMBLEMA” (Museo, Cellaio e Real Bosco) – la più ampia personale in un museo pubblico dedicata all’artista Salvatore Emblema (Terzigno, 1929), dopo la sua scomparsa avvenuta nel 2006.

La mostra, a cura di Sylvain Bellenger, realizzata con il supporto scientifico del Museo Emblema e del suo archivio, con la collaborazione del Museo Madre Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee e dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, evidenzia la stretta relazione tra l’attività pittorica e la parallela ricerca in campo installativo di Salvatore Emblema

Info: 081 7499130 – mu-cap.accoglienza.capodimonte@beniculturali.it, sito web: capodimonte.cultura.gov.it

12 euro (adulti), 2 euro (18-25 anni), gratuito (under 18 anni)

26/07/2022 ore 10.00 – 18.00

Pio Monte della Misericordia – presso le sale della Quadreria

via dei Tribunali, 253

“Il buio è solo l’ombra della luce” mostra di arte contemporanea di Giulio Delvè. Curatrice della mostra Valentina Rippa.

Info: 081 446944/72 / segreteria@piomontedellamisericordia.it

Ingresso incluso nel biglietto del museo.

Costo del biglietto: 8,00 euro intero – 6,00 euro ridotto

26/07/2022 ore 10.00 – 19.00

Gallerie d’Italia – Napoli

via Toledo 177

mostra LA FRAGILITA’ E LA FORZA Antonello da Messina, Bellini, Carpaccio, Giulio Romano, Boccioni, Manet. 200 capolavori restaurati nell’ambito della XIX edizione di RESTITUZIONI. Tesori d’arte restaurati. Apre il 21 maggio 2022 alle Gallerie d’Italia a Napoli l’esposizione conclusiva della XIX edizione di Restituzioni, il programma biennale di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico nazionale che Intesa Sanpaolo conduce da oltre trent’anni in collaborazione con il Ministero della Cultura.

La mostra è chiamata ad inaugurare la nuova sede espositiva di Napoli delle Gallerie d’Italia a conferma, nell’ambito dell’impegno culturale di Intesa Sanpaolo, della grande attenzione nei confronti del tema del restauro e della salvaguardia dell’immenso patrimonio artistico del Paese.

Visitabile fino al 25 settembre 2022, l’esposizione presenta il risultato dei restauri di 87 nuclei di opere per un totale di 231 manufatti, selezionati dall’Istituto bancario insieme a 54 enti di tutela (Soprintendenze, Direzioni Regionali Musei e Musei autonomi) e appartenenti a 80 enti proprietari, tra musei pubblici e diocesani, chiese e luoghi di culto, siti archeologici. La curatela scientifica è di Carlo Bertelli, Giorgio Bonsanti e, da questa edizione, Carla Di Francesco.

TELEFONO O MAIL PER INFO/PRENOTAZIONI O PREVENDITA

numero verde 800.167619

napoli@gallerieditalia.com

napoliaccessibile@gallerieditalia.com

www.gallerieditalia.com – COSTO DEL BIGLIETTO Intero 7,00 euro; ridotto 4,00 per under 26 e over 65; gratuito per scuole, convenzionati, clienti del Gruppo Intesa Sanpaolo e minori di 18 anni