Torre del Greco – Non è più solo un’idea. La Festa dei Quattro Altari inizia a prendere forma. A nove giorni dalla cerimonia inaugurale, è stata montata ieri, mercoledì 10 luglio, a Palazzo Baronale, la prima impalcatura destinata a sostenere l’opera scenografica del maestro Antonino Ammendola. Gli operai, al lavoro fin dalle prime ore del mattino, hanno realizzato il ponteggio utilizzando tubi in alluminio e non più i tradizionali pali di legno, di colore blu, a cui i cittadini erano stati abituati fino all’ultima edizione, quindici anni fa. Motivi di sicurezza e adeguamento alle normative vigenti, hanno imposto agli organizzatori di sostituire il vecchio materiale con attrezzature più moderne.

Ma l’impalcatura non è l’unica novità: è la prima volta che un altare viene montato ed esposto nello spazio esterno di Palazzo Baronale, sede istituzionale del sindaco e del consiglio comunale e, idealmente, la casa di tutti i cittadini. Luogo storico di grande importanza per Torre del Greco: il palazzo è stato residenza nobiliare in età aragonese e angioina e, più tardi, dimora di Alfonso il Magnanimo e Lucrezia D’Alagno che vissero in città la loro storia d’amore.







Domani, giovedì 11 luglio, gli operai inizieranno a montare l’impalcatura in corso Garibaldi dove sarà poi sistemata la scenografia del maestro Francesco Scognamiglio. Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, è stato disposto il divieto di transito e divieto di sosta su entrambi i lati in terza traversa Principal Marina nel periodo compreso tra l’11 e il 22 luglio.