A Torre del Greco esiste un luogo magico, da preservare e curare sempre per la sua unicità: si tratta del Museo del Giocattolo, uno storico luogo.

Quest’anno, in occasione delle festività natalizie, è stato dedicato uno spazio allo storico museo del giocattolo di Torre del Greco.

In particolare, è stata organizzata un mostra, dal titolo “Il tempo dei balocchi – Giochi e giocattoli del ‘900” che interesserà giocattoli vintage in grado di riportare i visitatori al passato, proprio al tempo dei balocchi.







L’appuntamento con un vero e proprio tuffo nel passato è in programma dall’11 al 18 dicembre presso la Sala dell’Associazione Marittimi per il Futuro situato in primo Vico giardino del Carmine 4 a Torre del Greco.

La mostra, organizzata con il patrocinio morale del Comune di Torre del Greco, è visitabile dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.

Nel Museo corallino sono contenuti oltre 640 pezzi che rappresentano la storia del giocattolo nell’Italia del Novecento attraverso oggetti di grande valore storico ed estetico di produzione italiana e mondiale